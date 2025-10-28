مسؤول كوردستاني: نعمل على توثيق جرائم الإبادة بحق الكورد (صور)

شفق نيوز– دهوك

أكد وكيل وزارة شؤون الشهداء والإبادة الجماعية في حكومة إقليم كوردستان نافسر نوري، يوم الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي المنعقد في محافظة دهوك يهدف إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها الشعب الكوردي عبر مراحل متعددة من تاريخه الحديث، ولا سيما خلال فترة حكم حزب البعث بين عامي 1968 و2003، حين شهد الإقليم حملات واسعة من القتل والتهجير والتدمير الممنهج شملت العديد من المدن والقرى الكوردية.

وقال نوري، في حديث لوكالة شفق نيوز، على هامش المؤتمر الموسّع الذي احتضنته قاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة دهوك، إن المؤتمر يشهد حضور شخصيات سياسية بارزة من إقليم كوردستان والعراق، من بينهم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى جانب ممثل رئيس الجمهورية وممثل رئيس الوزراء الاتحادي، فضلًا عن نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في قضايا الإبادة الجماعية من داخل وخارج العراق.

وأضاف أن المؤتمر لا يقتصر على استعراض الجرائم التي ارتكبت ضد الكورد في حقب سابقة، بل يسعى أيضاً إلى توثيق الجرائم التي ارتُكبت بحق الكورد الإيزيديين والمسيحيين خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق سنجار وسهل نينوى، والتي خلّفت آلاف الضحايا والمفقودين وأحدثت دماراً واسعاً في البنية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق.

وأوضح نوري أن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يتضمن جلسات علمية وبحوثاً متخصصة يقدمها باحثون ومؤرخون وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان، لتحليل الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية لتلك الجرائم، وكيفية إدراجها ضمن الإطار الدولي للاعتراف بها كجرائم إبادة جماعية موثقة.

وأشار إلى أن المؤتمر، الذي جرى تنظيمه بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشهداء والإبادة الجماعية والصحة في حكومة الإقليم، يهدف في ختام أعماله إلى رفع مجموعة توصيات إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود التوثيق القانوني والتاريخي لجرائم الإبادة، والعمل على ضمان حقوق الضحايا وذويهم، ومنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال كلمة له القاها في المؤتمر، أن حملات الابادة الجماعية بحق الكورد انطلقت في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن المنصرم، وقد بدأت بالكورد الفيليين، وكان آخرها في القرن الحديث ما تعرض له الايزيديون من قبل تنظيم داعش خلال اجتياحه مناطق تُقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014.