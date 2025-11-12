مسؤول يكشف السبب.. دهوك: تصدرنا نتائج الانتخابات منذ 2009

شفق نيوز- دهوك

أكد مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظو دهوك، خالد عباس، يوم الأربعاء، أن المحافظة حافظت على تصدرها نسبة المشاركة بالانتخابات في العراق منذ عام 2009.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، إن "دهوك جاءت بالمرتبة الاولى على مستوى العراق بنسبة مشاركة بلغت 76% في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت يوم امس الثلاثاء".

وأضاف أن "اسباب هذه النسبة العالية هو الوعي الكبير لدى الناخبين في المحافظة وجهود التثقيف الانتخابي التي قامت بها المفوضية والاحزاب والكيانات السياسية لدعوة المواطنين للمشاركة"، مبينا أن "هذا التفوق متوقع لدهوك التي حافظت منذ عام 2009 على المرتبة الاولى في نسب المشاركة في انتخابات اقليم كوردستان وانتخابات مجلس النواب العراقي".

وتابع أن "العملية الانتخابية سارت بانسيابية وتنظيم عال مع انتشار امني مكثف لتأمين المراكز الانتخابية دون تسجيل اي مشاكل في الاجهزة المستخدمة"، مشيرا إلى أن "المفوضية تمكنت من معالجة مشكلة البصمة التي كانت تعيق العديد من الناخبين في الانتخابات السابقة".

وعن الشكاوى والخروق، بين عباس أن "عددها بلغ 26 شكوى جميعها من النوع الاصفر ولا تؤثر على نتائج العملية الانتخابية".