مسؤول في أوقاف دهوك يتعرض لمحاولة اعتداء عقب جدل مكبرات الصوت

شفق نيوز- دهوك

أفاد نائب المدير العام لمديرية أوقاف دهوك، عبد الرزاق كوفلي، مساء الثلاثاء، بتعرض منزله لمحاولة اعتداء من قبل شخصين، وذلك عقب الجدل الذي أثاره قرار المديرية تنظيم مستويات أصوات مكبرات الصوت في مساجد المحافظة.

وقال كوفلي لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع قبيل صلاة العشاء، عندما كان يستعد للتوجه إلى المسجد لأداء الصلاة، مبيناً أن شخصين حضرا إلى منزله وتلفظا بعبارات مسيئة، قبل أن يحاولا الاعتداء عليه.

وأوضح أن القوات الأمنية والجهات المعنية حضرت إلى المكان بعد وقوع الحادث، وتمكنت من احتواء الموقف ومنع تفاقمه.

وأشار كوفلي إلى أنه قدم شكوى رسمية ضد الشخصين لدى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، عاداً ما جرى "تجاوزاً على حرمة المنزل وإساءة شخصية" بحقه.

وكان قرار أوقاف دهوك بشأن تنظيم مكبرات الصوت في المساجد قد أثار جدلاً خلال الأيام الماضية، بين من رأى فيه إجراءً فنياً لضبط الأصوات والحد من الإزعاج وتداخل النداءات، وبين من اعتبره مساساً بالأذان.

وأكدت المديرية في وقت سابق أن القرار لا يستهدف الأذان ولا يهدف إلى خفضه، وإنما إلى تنظيم مستويات الصوت داخل المساجد وخارجها، بما يضمن وضوح الأذان وراحة المصلين وسكان المناطق القريبة من المساجد.