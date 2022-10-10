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مسؤول في كرميان: الازمات المالية تعرقل انجاز طريق حيوي يربط ديالى بكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-10T13:05:55+0000
مسؤول في كرميان: الازمات المالية تعرقل انجاز طريق حيوي يربط ديالى بكوردستان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في ادارة كرميان، يوم الاثنين، أن الأزمات المالية والدعم المتذبذب أبرز أسباب تباطؤ وتلكؤ انجاز طريق يربط خانقين بالسليمانية مرورا بكلار.

وقال قائممقام كلار، شهاب حاجي أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل بطريق خانقين – كلار، ومن ثم كلار الى دربنديخان والسليمانية بطول 190 كم متباطئ بسبب الازمات المالية في إقليم كوردستان".

واستدرك "لكن على نحو عام تصاعدت وتيرة العمل إلى المتوسطة"، لافتا الى "انجاز المسافة الممتدة من كلار إلى ناحية بيباز وبطول 35 كم".

وأشار احمد الى "وقوع حوادث مميتة مستمرة وأخرى خلفت إصابات بليغة طيلة السنوات الماضية بسبب تلكؤ انجاز طريق ديالى – كوردستان الحيوي وعدم اصلاح الاضرار التي لحقت بالطريق".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق كلار – السليمانية المكون من مسارين قد بدأ في عام 2013، ولكن حتى الآن لم يكتمل سوى55% من أعماله، ولازال المشروع بحاجة إلى أكثر من 70 مليار دينار لاكماله حسب المسؤولين في اقليم كوردستان.

وبحسب احصائيات رسمية فإن 750 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 4500 شخصاً اخر على طريق كلار - السليمانية بسبب تأخر إنجازه والاضرار والحفر المميتة التي يحويها.

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