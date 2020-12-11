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مسؤول في إقليم كوردستان يبرئ ساحة المحتجين من مهاجمة منزله

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-11T10:20:05+0000
مسؤول في إقليم كوردستان يبرئ ساحة المحتجين من مهاجمة منزله

شفق نيوز/ اعلن يوسف حسن قائممقام قضاء "كويه" التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة ان الهجوم الذي تعرض له منزله ليس من قبل المتظاهرين وانما تم تنفيذه بإيعاز من قبل احد المتجاوزين على الاملاك العامة في القضاء.

وقال حسن في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه بعد التحقق من كاميرات المراقبة تبين أن الهجوم على المنزل لا علاقة له بالمتظاهرين.

واضاف ان حرسه الشخصي ردوا على منفذ اطلاق النار الذي كان يحمل قنبلة يدوية ويحاول القذف بها الى داخل المنزل، ولحسن الحظ ان تلك العملية لم تسفر عن خسائر بالارواح بإستثناء اضرار مادية.

وتابع حسن بالقول انه تم التعرف على هوية مطلق النار وهو على علاقة بشخص متجاوز على الاملاك العامة، مشيرا الى ان القوات الامنية تبحث عنه حاليا لإلقاء القبض عليه.

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