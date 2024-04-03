مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني: الاتحادية محكمة فاشية ولن تكون هناك انتخابات

شفق نيوز/ أكد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هارسين، اليوم الأربعاء، أن الحزب قدم ملاحظاته حول انتخابات الاقليم وينتظر ارادة وتقرير الشعب الكوردي حول قرارات المحكمة الاتحادية، التي وصفها بأنها "فاشية".

وقال آري هارسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم مشروعاً او برنامجاً بخصوص الانتخابات بل هو أبدى ملاحظاته وترك القرار للشعب.

وأضاف، إذا كانت المحكمة الاتحادية العراقية قادرة على حل الحكومة والرئاسة، فلتفعل ذلك، مشيرا الى انه اذا كانت الأطراف السياسية الكوردستانية راضية بتهديد كيان الإقليم "فسلمت يمينهم" حسب تعبيره.

وأكد هارسين، أن الانتخابات سوف لن تجرى بدون الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستدركا أن "المحكمة الاتحادية هي محكمة فاشية ولن تكون هناك انتخابات".

وفي وقت سابق، استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة حزبه، محذراً من حدوث مشاكل "كبيرة وخطيرة"، في وقت جدد الاتحاد الوطني الكوردستاني إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ورأى أن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية كانت لصالح الإقليم.

وأمس الثلاثاء، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف انتخابات اقليم كوردستان، وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وأنه مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، وذلك بعد أن أعلن "البارتي" في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وهدد الديمقراطي، بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات، عقب إصدار المحكمة الاتحادية، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.