مسؤول في البيشمركة: داعش زرع قنابل ستبقى تنفجر لغاية 50 سنة أُخرى

شفق نيوز/ صرّح مسؤول قوات البيشمركة في محور كرمسير، وعضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمود سنكاوي، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش زرع قنابل في العراق ستبقى تنفجر لغاية نصف قرن آخر.

وقال سنكاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن حادثة الانفجار الذي طال قوات الكوماندوز في أطراف إقليم كوردستان، إن "داعش زرع كماً هائلاً من القنابل من المحتمل أنها ستبقى تنفجر لغاية 50 سنة أخرى"، مبينا أن هذه القنابل قديمة وانفجرت للأسف على تلك القوات مما أدى إلى إصابة قائدها بجروح".

وأوضح أن القائد آكام عمر يتمتع بصحة جيدة والأطباء يبذلون جهدهم لمعالجته بشكل تام.

وكانت مديرية الأمن "الأسايش" في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة التابعة لإقليم كوردستان العراق قد أفادت، يوم الأربعاء الماضي، بسقوط قتيل واحد وإصابة 8 آخرين من قوات الكوماندوز بينهم قائدهم بسلسلة انفجارات استهدفتهم خلال عملية أمنية بأطراف المنطقة.

وقالت المديرية في بيان، إنه وخلال مهمة رسمية لحفظ الأمن والإستقرار والإشراف على عملية في حدود "تاويركه" في منطقتي "بلكانه" و"زينانه" في كرميان لمواجهة الإرهاب وفلول تنظيم داعش انفجرت عدة عبوات ناسفة استهدفت قوات كوماندوز كوردستان، ما أسفر عن إصابة (آكام عمر) قائد قوات كوماندوز كوردستان بجروح خطيرة، وأُستشهد الملازم (زهير محمد) وأُصيب سبعة آخرون من بيشمركة الكوماندوز.

وتشن قوات البيشمركة بين الحين والآخر عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بحثا عن بؤر وأوكار داعش بين صلاح الدين وحدود كوردستان لمنع عناصر التنظيم من العودة إلى أوكاره التي دمرتها البيشمركة العام الماضي.