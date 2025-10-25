مسؤول في "البارتي" ينتقد أداء مفوضية الانتخابات ويؤكد: نفضل الدائرة الواحدة

شفق نيوز- أربيل

أبدى مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، فاضل ميراني، اليوم السبت، عدم قناعة حزبه بأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن الكورد كانوا يفضّلون اعتماد القانون الانتخابي السابق بدل الحالي.

وقال ميراني في مقابلة مع قناة الحدث: "لسنا راضين عن أداء المفوضية ولدينا مآخذ كثيرة على قانون الانتخابات، حيث كنا نفضل قانون الدائرة الواحدة، أما الآن فالمرشح الكوردستاني يحتاج أكثر من 20 ألف صوت".

وأضاف، "مع ذلك سنحقق مليون صوت، ولا مخاوف طالما أن العد والفرز يتم بشكل سليم، فالأهم هو مرحلة ما بعد الانتخابات".

وأشار ميراني إلى أن "الانتخابات مهمة ولكنها ليست مصيرية ونحن مع الصراع الانتخابي وضد الصراع القومي"، مؤكداً أن "الحملات الانتخابية تفتقر للمناظرات لنحتكم للجماهير".

وأوضح ميراني، أن حزبه سيقدم مشروع قانون ليصوت المسيحيين لأنفسهم.

وحول العلاقة بين بغداد واربيل، أوضح ميراني، أن كوردستان "تريد تطبيع العلاقة بين بغداد وأربيل بشكل سليم".

وبين أيضا أن "الوضع آمن في الإقليم، بينما الوضع العراقي غير سليم بكل مكوناته"، مشيرا إلى أن "سيادة العراق منقوصة".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

يذكر أن مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت في 27 من آذار/ مارس 2023 بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.