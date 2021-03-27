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مسؤول صحي كوردستاني: نمر بمرحلة خطيرة ونتعرض لهجوم ثلاثة أنواع من كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T09:20:36+0000
مسؤول صحي كوردستاني: نمر بمرحلة خطيرة ونتعرض لهجوم ثلاثة أنواع من كورونا

شفق نيوز/ حذر المدير العام لدائرة صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم السبت من المرحلة الحالية لتفشي وباء كورونا في الإقليم.

وقال هوارمي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "نمر الآن بمرحلة خطيرة، وبعد جلب جهاز خاص لفحص كورونا المتحور تمكنا من تشخيص ثلاثة أنواع من الفيروس إضافة إلى النوع القديم".

ودعا السكان إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالوباء، متهما في الوقت ذاته حكومة إقليم كوردستان "بعدم قدرتها من التعامل بطريقة علمية في مكافحة كوفيد 19".

وكان محافظ السليمانية هفال ابو بكر قد جدد في وقت سابق من اليوم موقف الحكومة المحلية من رفض اعادة فرض حظر التجوال في إقليم كوردستان، في وقت تسعى فيه اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم الى عقد إجتماع لتقييم الموقف الوبائي.

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