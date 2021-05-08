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مسؤول صحي بشأن الحظر بالإقليم: لا داعي لتكرار التعليمات فالمواطن بات يفهم بقدر طبيب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-08T09:16:40+0000
مسؤول صحي بشأن الحظر بالإقليم: لا داعي لتكرار التعليمات فالمواطن بات يفهم بقدر طبيب

شفق نيوز/ اعتبر مسؤول مديرية الصحة العامة في السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم السبت ان المواطن في إقليم كوردستان بات على دراية تامة حول فيروس كورونا.

جاء ذلك في سؤال وجه إليه عن عدم فرض حظر للتجوال في الإقليم خلال أيام العيد أثناء كلمة كان يلقيها وسط محفل بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا.

وقال هورامي خلال الكلمة: إن فيروس كورونا متفشٍ منذ أكثر من سنة في العالم، وإن المواطنين كانوا يصغون وبشكل متواصل للتعليمات الصحية لتفادي الإصابة به.

وأردف بالقول: إن كل مواطن لديه معلومات عن هذا المرض بقدر طبيب ولا حاجة لتكرار الإرشادات مرة اخرى على الأسماع بل المواطن ينبغي له هو من يقوم بوقاية نفسه مع الالتزام بعدم الاختلاط.

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