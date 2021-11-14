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مسؤول صحي: الموجة الثالثة لكورونا قد تتداخل بالرابعة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-14T07:34:08+0000
مسؤول صحي: الموجة الثالثة لكورونا قد تتداخل بالرابعة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع مدير الصحة العامة في محافظة أربيل دلوفان جلال محمد يوم الأحد أن تتداخل الموجة الثالثة بالرابعة لفيروس كورونا ترتفع معها معدل الإصابات بالوباء.

وقال محمد في تصريح للصحفيين اليوم، "مازلنا في الموجة الثالثة للوباء رغم تراجعها في عدة أماكن، غير أنه وللأسف في الإقليم وخاصة في اربيل صحيح ان نسبة الاصابات قد انخفضت ولكنها ما تزال تتراوح بين 7 - 8 بالمئة".

ونوه إلى أن الموجة الرابعة قد بدأت فعلا في مناطق بالعراق، مضيفا بأنه "يمكننا القول إن الموجة الثالثة قد تتداخل مع الرابعة في الإقليم، و ترتفع معها مرة أخرى نسبة الإصابات بالوباء".

المسؤول الصحي جدد تأكيده على ضرورة التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتفادي المخاطر التي يشكلها الوباء على حياتهم إضافة إلى الاقبال على التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

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