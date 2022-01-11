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مسؤول حكومي: نصف النازحين عادوا لديارهم ويوجد 700 الف آخرين بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-11T08:09:48+0000
مسؤول حكومي: نصف النازحين عادوا لديارهم ويوجد 700 الف آخرين بالإقليم

شفق نيوز/ صرّح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الثلاثاء أن قرابة 900 ألف لاجئ ونازح مازالوا يتواجدون على أراضي الإقليم.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن 700 الف نازح من باقي مناطق العراق يتواجدون في مناطق ومدن الإقليم منذ اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة البلاد في أواسط العام 2014 ، مضيفا أنه على الرغم من عودة أكثر من نصف اعداد النازحين إلى ديارهم، ولكن ما يزال هناك عدد كبير منهم في الإقليم.

وأضاف أن هناك لاجئين من سوريا وإيران وتركيا وحتى من بلدان أخرى مثل فلسطين موجودون في كوردستان.

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