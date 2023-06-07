مسؤول حكومي كوردستاني يدعو الحكومة العراقية لمعالجة ملف أطفال داعش

شفق نيوز/ اعتبر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، ملف اطفال تنظيم عناصر داعش أحد الملفات المهمة، و يتعين على الحكومة الاتحادية ان تصدر قرارا بهذا الشأن.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان الطفل المولود من أب ينتمي للتنظيم وام ايزيدية كنموذج كيف يتم التعامل معه ومعالجة هذا الأمر؟.

وأضاف أن هذا الموضوع قانوني حصري وسيادي وينبغي للحكومة العراقية ان تحله بموجب القانون، مردفا بالقول: نحن في حكومة اقليم كوردستان لسنا طرفا في مثل هذه المواضيع الحصرية.

وكان زيباري قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام بمناسبة اليوم الدولي لحماية الطفل المصادف الأول من حزيران/يونيو.

وقال زيباري خلال المؤتمر، إن هناك مسألة مهمة وهي تتعلق بديانة أطفال عناصر تنظيم داعش الذين ولدوا من أم من ديانة أخرى حيث توجد توصيات دولية بهذا الشأن، ونحن ملتزمون بها، لكن هذا الأمر يقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية.

ودعا إلى ضرورة إصدار هويات شخصية لأولئك الأطفال، ومعرفة من هو المربي لهم، وعدم إجبارهم على اتباع الدين الاسلامي،واصفا هذا الملف بأنه "معقد جدا وهو قانوني إلى حد ما، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي بالنسبة للعراق".