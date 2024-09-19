مسؤول حكومي: توزيع رواتب شهرين لموظفي اقليم كوردستان في حال تمويلها من بغداد

شفق نيوز/ صريح رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، يوم الخميس، ان حكومة الاقليم ستوزع المرتبات لشهري آب/أغسطس الماضي، وأيلول/سبتمبر الجاري على الموظفين والعاملين بالقطاع العام في الاقليم في حال تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال صباح في تصريح صحفي مشترك أدلى به مع وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد يوم الاحد المقبل لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي العراقي، والذي زار اربيل مؤخرا.

وأوضح أنه في مقدمة تلك القرارات التي سيتابعها الوفد المرتبات الشهرية، وحسم تلك الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب، مؤكدا ان حكومة اقليم كوردستان ستقوم بتوزيع رواتب شهري آب وأيلول سوية في حال تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية .