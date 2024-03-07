مسؤول حزبي: الحزب الديمقراطي والاتحاد ليسا سبب ما يجري في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية، آري هارسين، يوم الخميس، أن حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني ليسا السبب فيما يجري بإقليم كوردستان، فيما وصف قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأنها "مسيسة وغير دستورية".

وقال هارسين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة غير دستورية وغير قانونية، والجميع يعرف بهذا وكل قراراتها مسيسة ضد الإقليم، وما جرى مؤخراً هو مؤامرة وبرنامج ضد الإقليم بتصميم أطراف خارجية، ويجب على الشعب الكوردي أن يعي حجم المؤامرة".

وأضاف "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ليسا سبباً بالوضع الحالي في إقليم كوردستان".