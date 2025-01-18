مسؤول بـ"البارتي": الحزبان الرئيسيان يتوصلان لتفاهم جيد لتشكيل حكومة الاقليم

شفق نيوز/ أفصح مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هرسين، يوم السبت، عن توصل حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى تفاهم "جيد" يقود الى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقال هرسين في تصريح للصحفيين اليوم، إن "هناك تفاهما وخطوات جيدة جدا، وهناك تقارب كبير بين الحزبين".

وأضاف "ننتظر زف خبر سار للغاية للمواطنين في اقليم كوردستان باقرب وقت"، في اشارة الى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

كما شدد هرسين على أهمية الحفاظ على الحوار المفتوح والبناء بين الأحزاب، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى دائمًا إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة الإقليم ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وتشهد الساحة السياسية في إقليم كوردستان حراكًا مكثفًا في الفترة الأخيرة، حيث تسعى الأحزاب الكوردستانية إلى تعزيز التفاهمات والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2024.