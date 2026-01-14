مسؤول بحكومة كوردستان والقنصل المصري يبحثان مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الأمن السيبراني

شفق نيوز- أربيل

اتفق منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، والقنصل العام لجمهورية مصر في أربيل، محمود فاروق أمير، عدداً من الملفات المهمة أبرزها مكافحة خطاب الكراهية، وتطوير منظومة الأمن السيبراني.

وذكر بيان حكومي صدر على هامش اللقاء، ورد وكالة شفق نيوز، إن لقاء المسؤولين "استعرض العلاقات الدبلوماسية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بإقليم كوردستان، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آفاق العمل المشترك وتحديد القضايا ذات الأولوية على المستويات السياسية والمؤسسية كافة".

كما استعرض زيباري، وفق البيان، مهام ومسؤوليات مكتب منسق التوصيات الدولية، لا سيّما ما يتعلق بتنفيذ الآليات الدولية، ورصد حالة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تقييم مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الدولية.

وتناول اللقاء مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، مع التأكيد على الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتعليق عقوبة الإعدام، حيث أشار البيان إلى "أهمية هذه الخطوات وما لها من أثر إيجابي في تعزيز مكانة العراق على الصعيد الدولي".

واتفق الجانبان، وفقاً للبيان ذاته، على إدراج عدد من الملفات ضمن أولويات المرحلة المقبلة، أبرزها تبادل الخبرات في تنفيذ آليات حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز التنسيق المؤسسي على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز دور الإعلام، والعمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني.