مسؤول بحكومة الإقليم يناقش مع ممثلي وقناصل الدول في كوردستان موضوع الموازنة

شفق نيوز/ عقد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً مع ممثلي وقناصل الدول في مدينة اربيل.

وانعقد الاجتماع بحضور رئيس ديوان رئاسة وزراء الإقليم اوميد صباح و جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الاجتماع ناقش موضوع مشروع قانون الموازنة الاتحادية، والفقرات الخاصة بالإقليم فيها وما طرأ عليها من تغييرات لاقت رفضا من قبل كوردستان.