مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني يلمح لإعادة انتخابات إقليم كوردستان

أكد مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين، يوم الاثنين، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن العودة إلى خيار إعادة الانتخابات البرلمانية في حال تعثر التفاهات وارد جداً.

وقال حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "التحولات السياسية التي رافقت انتخابات مجلس النواب العراقي أوجدت واقع سياسيا جديداً يمكن أن يساعد في الوصول إلى تفاهمات بين الأطراف الكوردستانية"، مضيفاً أن "الحزب الديمقراطي يبذل كل الجهود من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "الديمقراطي الكوردستاني لا يرغب بالوصول إلى مرحلة إعادة الانتخابات"، لافتاً إلى أن "هذا الخيار سيُطرح إذا ما بقيت الخلافات دون حل، وإذا لم نصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التفكير بانتخابات برلمانية جديدة في كوردستان".

وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة للحزب بشأن "شراء مقاعد" بعض الأطراف، نفى حسين ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع".

وأوضح أن "الحزب، بعد انتخابات برلمان كوردستان، فتح أبوابه لجميع الأطراف لتشكيل الكابينة الجديدة، لكن العديد من القوى لم تكن مستعدة آنذاك، بينما تغيرت الظروف اليوم وقد تبدي بعض القوى رغبتها بالمشاركة".

وأضاف أن "هذا التغيير لا يتعلق بصفقات أو شراء مقاعد، بل باستعداد بعض الأطراف سياسياً للمشاركة في الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "الأمر ينطبق على قوى أخرى أيضاً".

وحول مسار الحوارات الجارية، قال مسؤول تنظيمات الديمقراطي في السليمانية وحلبجة إن "لجنة التفاوض المعنية تمتلك تفاصيل أكثر عن مستوى التقدم"، مشدداً على أن حزبه "فتح المجال لليکێتی ولكل الأطراف الأخرى، ويملك الاستعداد الكامل لتشكيل الحكومة العاشرة خلال أقرب مدة ممكنة".

وتابع أن "الديمقراطي يأمل أن تساعد الأجواء التي أعقبت انتخابات مجلس النواب العراقي في تسريع التفاهمات بين القوى الكوردستانية، سواء بشأن تشكيل حكومة الإقليم أو المفاوضات الخاصة بمشاركة الأطراف الكوردستانية في حكومة العراق الاتحادية"، مضيفاً أن "التعامل بين الأطراف سيتم وفق الاستحقاق الانتخابي والموقع السياسي لكل طرف".

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 27 مقعداً في مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، من أصل 46 مقعداً حصة إقليم كوردستان، ومع إضافة مقاعد الكوتا الـ 5، تصبح عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 32 مقعداً.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من مقاعد مجلس النواب العراقي 46 مقعداً من أصل 329 مقعداً، حيث تتوزع على محافظة السليمانية 18 مقعداً، ثم أربيل 16 مقعداً، ودهوك 12 مقعداً.

ومنذ حوالي سنة على إجراء انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.

يذكر أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في نيسان/أبريل 2025، قد دعا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مشدداً على ضرورة النأي بالعراق عن الصراع القائم في المنطقة.