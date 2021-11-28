مسؤول بالبيشمركة يسرد تفاصيل هجوم داعش والسلاح الذي استخدمه عناصر التنظيم

شفق نيوز/ صرّح اللواء حاجي إسماعيل حسن مسؤول محور النقشبندي في قوات البيشمركة يوم الأحد بأن قواته في منطقة "كولجو" تعرضت ليلة أمس إلى هجوم بقناصات حرارية من أربعة محور من قبل عناصر تنظيم داعش.

وقال اللواء حسن في مؤتمر صحفي عقده من مكان الهجوم في "كرميان": في حدود "زنك آباد" تتواجد قوات لنا هناك للدفاع عن المنطقة، ولدينا ربايا في منطقة "كلان" ضمن تلك الحدود، مضيفا أن تلك الربايا تعرضت إلى هجوم بالقناصات الحرارية من أربع جهات ليندلع على إثره قتال بين الجانبين.

وأردف بالقول إن قوة احتياطية في مقر اللواء هبّت لمساندة القوات المتواجدة في الربايا بعد سقوط جرحى من بين صفوف عناصرها، مبينا أن أربع عربات عسكرية نوع "همر" توجهت إلى "كلان"، وقامت أحداها بنقل الجرحى، وأثناء العودة تعرضت إلى تفجير استهدفها ليسقط خمسة "شهداء" كانوا يستقلون العربة بينهم ضابطان.

كما أشار المسؤول العسكري إلى أن الاشتباكات بين قوات البيشمركة مع عناصر تنظيم داعش المهاجمة استمرت قرابة الساعة والنصف الساعة لتنتهي بعدها.

اللواء حسن تابع بالقول ان هذه المنطقة وعرة، وتحتوي على أشجار كثيفة مما تمكن تنظيم داعش من توجيه ضربات والاختباء بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، مساء أمس السبت، إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بأرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان إلى خمسة ضحايا وأربعة جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة لقوات البيشمركة هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على "كولجو" إلاّ أنها تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط خمس ضحايا كانوا يستقلون العجلة من بينهم ضابطان في البيشمركة.

وأصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بيانا حول الهجوم قال في إن"اتساع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسالة جدية وخطيرة وتهديد وخطر حقيقي على المنطقة، لذا فإن المزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بمساندة قوات التحالف الدولي ضرورة عاجلة وراهنة وذي أولوية".

ودعا نيجيرفان بارزاني إلى "المزيد من تفعيل وتوسيع التنسيق القائم بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وبمشاركة ودعم قوات التحالف الدولي، من أجل التصدي بكل قوة واقتدار لإرهابيي داعش وتهديدات وخطر التنظيم".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد أعلن دخول قوات البيشمركة بحالة تأهب واستعداد، على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة "كرميان" في إقليم كوردستان.