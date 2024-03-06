مسؤول: اقليم كوردستان نال نصيب الأسد في استقبال النازحين واللاجئين

شفق نيوز/ أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، أن الإقليم نال نصيب الأسد في استقبال وإيواء النازحين واللاجئين الذين تجاوز تعدادهم أكثر من مليونين خلال السنوات الاخيرة الماضية.

وصرّح زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، بأنه "لا يزال هناك أكثر من 900 ألف لاجئ ونازح في إقليم كوردستان".

ووفق آخر احصائية رسمية صادرة فإن إقليم كوردستان يستضيف نحو (966,992 ) نازحاً و لاجئًا، منهم (697.986) نازحاً داخلياً، حيثُ توفرُ حكومة الإقليم حوالَي (80%) من احتياجاتهم.

ويبلغ عدد الطلبة النازحين و اللاجئين للعام الدراسي (2023-2024) في إقليم كوردستان نحو (48,893) طالباً و طالبة في المدارس الحكومية و غير الحكومية.