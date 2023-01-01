مسؤولو أربيل يحتفلون بالعام الجديد مع الأطفال الأيتام (صور)

شفق نيوز/ أقام محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، احتفالية ومأدبة للأطفال الأيتام الذين ترعاهم حكومة إقليم كوردستان، احتفاءً بأول أيام السنة الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ أربيل وعدداً من المسؤولين شاركوا في الاحتفالية التي تحرص حكومة الإقليم على إقامتها في اليوم الأول من كل عام احتفاء بالعام الجديد، وإدخال البهجة على قلوب الأطفال الأيتام.

وبين أن نحو 100 طفل وطفلة من الأيتام شاركوا بهذه الاحتفالية التي نظمتها محافظة أربيل بالتعاون مع الشركات الاهلية والمنظمات الخيرية.