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مسؤولة أمريكية: ننظر باهتمام بالغ لعلاقاتنا مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T14:28:13+0000
مسؤولة أمريكية: ننظر باهتمام بالغ لعلاقاتنا مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينيفر غافيتو، الخميس، بأن بلادها تنظر باهتمام بالغ إلي علاقاتها مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبالها والوفد المرافق لها من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان روبرت بالادينو، الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى "المكانة المهمة والخاصة لإقليم كوردستان، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى علاقاتها مع الإقليم باهتمام بالغ، وإن زيارتها تأتي لإعادة تأكيد دعم أمريكا لإقليم كوردستان".

من جانبه، وجّه رئيس الحكومة شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للإقليم، وعرض نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية.

كما تناول الجانبان الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي والحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، فضلاً عن سبل التصدي للتهديدات الإرهابية.

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