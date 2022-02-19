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مسؤولة أمريكية لنيجيرفان بارزاني: لدى إقليم كوردستان عدد كبير من الأصدقاء في الكونغرس

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T15:09:50+0000
مسؤولة أمريكية لنيجيرفان بارزاني: لدى إقليم كوردستان عدد كبير من الأصدقاء في الكونغرس

شفق نيوز/ ذكرت ممثلة وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي إيليسا سلوتكين، يوم السبت، أن لدى إقليم كوردستان عدد كبير من الأصدقاء في الكونغرس.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونخ الألمانية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سلوتكين أكدت، خلال اللقاء، على أن "لدى إقليم كوردستان عدداً كبيراً من الأصدقاء في الكونغرس الأمريكي من المطلعين على كفاح وتضحيات شعب كوردستان منذ القدم وحتى فترة مواجهة وهزيمة داعش، ويريدون مساعدة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا في الرأي بأن داعش لا يزال خطراً حقيقياً في العراق وسوريا ويشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار، لذا فإن التعاون والتنسيق بين أرييل وبغداد مهم وضروري ويجب أن يتحقق الأمن والاستقرار والخدمات لكي لا تتشكل بيئة لظهور الإرهاب".

كما تناول الطرفان علاقات إقليم كوردستان مع أمريكا، وأوضاع إقليم كوردستان، وآخر تطورات العملية السياسية والأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق.

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