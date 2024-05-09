مسؤولة أمريكية لنيجيرفان بارزاني: كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة

مسؤولة أمريكية لنيجيرفان بارزاني: كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة
2024-05-09T13:14:00+00:00

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، وكيلة وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الامن و المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان ازرا زيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه في اجتماع حضرته السفيرة الامريكية لدى العراق ، جرى التأكيد على حماية حقوق الإنسان و تعزيز الحرية و الديمقراطية في اقليم كوردستان. كما جرى بحث دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع و اللاجئين والنازحين و المكونات.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا الرأي حول بعض الملاحظات و النواقض في الحريات و حقوق الإنسان واتفقا على ضرورة استمرار تعاون الجهات المعنية في الطرفين لتحسين هذه المجالات في اقليم كوردستان، وشددا على تعزيز القيم المشتركة و حماية حقوق المكونات الدينية و القومية.

والى جانب اشادة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية بثقافة التعايش و التسامح و التعددية في اقليم كوردستان ، عبرت عن استعداد بلادها لمساعدة اقليم كوردستان في تعزيز مجالات حقوق الإنسان، و الحريات و الديمقراطية ودور القانون، معتبرة ان اقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للبيان.

وضع الايزيديين و اهمية تنفيذ الاتفاقية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الأوضاع و انتخابات برلمان اقليم كوردستان والعودة الطوعية للاجئين وحياة ومعيشة اللاجئين والنازحين في المخيمات كانت محاور اخرى خلال الاجتماع.

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