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مسؤولة أمريكية تُثني على الدور "التاريخي" للأسرة البارزانية في تعميق التعايش الديني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-16T11:27:48+0000
مسؤولة أمريكية تُثني على الدور "التاريخي" للأسرة البارزانية في تعميق التعايش الديني

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم الاحد رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، نادين ماينزا في مصيف صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني أنه خلال اللقاء أعربت "ماينزا" عن "تقديرها لسياسة الزعيم بارزاني، والدور التاريخي للأسرة البارزانية في تعميق التعايش الديني، وحماية الحرية القومية والدينية في كوردستان".

كما أشادت بتضحيات البيشمركة في حرب داعش، وضيافة شعب كردستان، واحتوائهم لمئات الآلاف من اللاجئين.

ووفقا للبيان فإنه خلال اللقاء، تم تبادل الآراء حول الوضع الديني والتعايش في كوردستان، ومواصلة ثقافة التعايش المشترك.

وكان الوضع السياسي في سوريا، والظروف المعيشية للشعب، والعلاقات بين الأحزاب السياسية الكوردستانية في سوريا محورا اخر من محاور اللقاء.

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