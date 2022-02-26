مسؤولة في حكومة الإقليم تطالب بفرض عقوبات "مشددة" ضد قاتلي النساء

شفق نيوز / طالبت مسؤولة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، الى فرض عقوبات مشددة ضد مرتكبي جرائم قتل النساء في الإقليم، وفيما وصفت عمليات القتل بـ"المؤشر الخطير"، أكدت ضرورة معالجة الموضوع مع الجهات المعنية.

وقالت الامينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون النساء في حكومة اقليم كوردستان خانزاد أحمد في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز ان "مقتل تسع نساء في كوردستان خلال شهرين فقط، مؤشر خطير".

وطالبت أحمد بـ"فرض عقوبات شديدة ضد قاتلي النساء والتحقيق في جميع حوادث القتل من هذا النوع"، لافتة إلى "بحث هذه الجرائم مع الجهات المعنية للوصول الى المعالجات الضرورية".

وعبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء الماضي، عن أسفه بشأن بقاء إحصاءات قتل النساء والعنف ضد النساء بجميع انواعه، فيما وصف ذلك بأنه مصدر قلق كبير، أعتبر أن هذه الظاهرة تعرض اسم وسمعة الاقليم والمجتمع الى الاساءة.

وجاء في بيان لرئيس الاقليم، ، أنه في وقت يعبر عن اقصى درجات المواساة والتعازي لوالدي واسرة وذوي السيدة الراحلة ام الطفلين الصغيرين، يجدد التأكيد انه كدأبه الدائم يناهض ظاهرة العنف الاسري ويدين بكل الاشكال قتل النساء واضطهادهن وتعذيبهن تحت اية ذريعة.

وطمأن بارزاني الجميع، بأن المجرمين سيواجهون القانون وان جميع المؤسسات المختصة في اقليم كوردستان ستواجه بشكل اكثر فاعلية هذه الثقافة الرجعية، معرباً عن اسفه ان احصاءات قتل النساء والعنف ضد النساء بجميع انواعه مازالت مصدر قلق كبير وتعرض اسم وسمعة اقليم كوردستان والمجتمع الى الاساءة وهذا ما يحمل الجميع المسؤولية.

ونوه بارزاني أن جميع المؤسسات والاجهزة الرسمية والمجتمع ورجال الدين والمنظمات المدنية والإعلام لها مسؤولية مشتركة بأن يستمروا ويعملوا معا للاجتثاث والقضاء على هذه الثقافة الرجعية وتنمية الوعي وروح التسامح واللاعنف من اجل ضمان عدم تكرار استمرار هذه الجرائم الوحشية والقصص والاحداث المخيفة والا تتحول نساء وفتيات المجتمع الكوردستاني مرة اخرى الى ضحية لهذه الافة الاجتماعية.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب في وقت سابق عن "حزنه العميق" بشأن اعمال العنف الاخيرة ضد النساء في اقليم كوردستان، مبينا انه "لا يوجد اي شرف في قتل النساء".