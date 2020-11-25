مسيرة نسوية في القامشلي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

شفق نيوز/ نظم مؤتمر "ستار" التابع للإدارة الذاتية الكوردية يوم الأربعاء مسيرة في مدينة القامشلي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وشارك المئات في المسيرة التي جاءت تحت شعار "المرأة حياة، لا تقتلوا المرأة" كما رفع المشاركون لافتات كُتبت عليها الشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة في المنطقة، من قبيل "المرأة حياة حرة"، "لا حياة من دون المرأة".

وناشدت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية في بيان بهذه المناسبة " النساء في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتهن العمل جاهدات في سبيل قضية تحرر المرأة والوقوف ضد كل من يمس حريتها وكرامتها والدفاع عن مبدأ الأمة الديمقراطية الذي منحها حقوقها وجعلها أقرب ما تكون لنيل حريتها كاملة، وتقف جنبًا إلى جنب مع الرجل في جميع المجالات السياسية والعسكرية والمدنية".

وقالت نالين يوسف إحدى المشاركات في المسيرة لوكالة شفق نيوز "بالرغم من القوانين الدولية التي تحمي حق المرأة ولكنها ما تزال تتعرض لمخاطر الاعتداء الجنسي والحرمان من حق التعليم والعمالة والزواج المبكر والعنف الأسري والاستغلال في الكثير من بلدان العالم".

واوضحت يوسف أن "المرأة في مناطق الإدارة الذاتية استطاعت نيل قسم كبير من حقوقها من خلال القوانين التي تحمي حقوقها وهي اليوم مشاركة في العمل السياسي ومنخرطة في سوق العمل ومشاركة في الدفاع عن المنطقة ومع ذلك يجب على المرأة الكوردية خصوصا والسورية عموماً العمل بوتيرة اعلى لنيل كامل حقوقها".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تجدد المرأة كل عام، وفي كل أنحاء العالم عزمها وإصرارها على المضي قدمًا في مكافحة الإجراءات التمييزية ضدها، والتي ما تزال تسير بوتيرة عالية بالرغم من كل الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحث على المساواة والعدالة وحماية المرأة من العنف، كاتفاقيات بيجين وسيداو واتفاقية اسطنبول والقرار 1325 الأممي.