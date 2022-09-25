مسيرة في اربيل بذكرى الاستفتاء.. صور 

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، مسيرة بمناسبة ذكرى الاستفتاء الخامسة.

وقالت شيرين كوردي، التي شاركت في المسيرة، لوكالة شفق نيوز، إن "ذكرى استفتاء كوردستان كان يوما تاريخياً للشعب الكوردي جئنا الى هنا اليوم لاحياء هذا اليوم الذي قرر فيه الشعب الكوردي مصيره بكل حرية".

فيما ذكر "إسماعيل شيرواني"، الذي شارك في المسيرة، أن "نحو مئة شخص شاركوا اليوم في هذه المسيرة لتوصيل رسالة بأن الشعب الكوردي ما زال متمسكا بمبادئ الاستقلال"، مضيفا أن "أكثر ما يميز هذه المسيرة ان كل المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان مشاركين اليوم ".

وبدأت المسيرة من أمام فندق شيراتون، وتستمر لغاية الوصول الى قلعة اربيل حيث يتم إقامة احتفالات بهذه المناسبة .

وردد المشاركون في هذه المسيرة العديد من الهتافات الوطنية اضافة الى النشيد الوطني الخاص بإقليم كوردستان مع رفع علم الإقليم.

واجرى إقليم كوردستان في يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء الاستقلال عن العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال وبنسبة مشاركة بلغت 72%.

وردت بغداد في حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.

وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.

وتقول كوردستان إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين وصفته الحكومة في بغداد بغير الدستوري واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.