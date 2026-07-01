مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني كريم بروزي، ليل الأربعاء – الخميس، باستهداف مخيم الحزب بطائرة مسيرة.

وقال بروزي لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت مخيم ديكلة شمال أربيل".

وأضاف أن "الطائرة سقطت داخل المخيم من دون تسجيل أي اصابات بشرية لكنها خلفت اضرارا مادية".

إلى ذلك، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن الهجوم نُفِّذ بواسطة 5 طائرات مسيرة من طراز "حديد"، مشيرا إلى أن جميع هذه الطائرات سقطت في المحيط الخارجي للمقار والمستودعات المستهدفة.