11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل

    مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل
    2026-07-01T21:20:22+00:00

    شفق نيوز- أربيل

    أفاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني كريم بروزي، ليل الأربعاء – الخميس، باستهداف مخيم الحزب بطائرة مسيرة.

    وقال بروزي لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت مخيم ديكلة شمال أربيل".

    وأضاف أن "الطائرة سقطت داخل المخيم من دون تسجيل أي اصابات بشرية لكنها خلفت اضرارا مادية". 

    إلى ذلك، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن الهجوم نُفِّذ بواسطة 5 طائرات مسيرة من طراز "حديد"، مشيرا إلى أن جميع هذه الطائرات سقطت في المحيط الخارجي للمقار والمستودعات المستهدفة.

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon