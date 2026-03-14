مسيرة تستهدف مصفاة نفطية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باستهداف مصفاة نفطية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت مصفاة لاناز النفطية في أربيل".

وأضاف أن "الاستهداف نجم عنه حريق داخل المصفاة".

يشار إلى ان استهدافا تعرضت له قبل قليل، القنصلية الإماراتية في أربيل.

وكانت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد أدانتا، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وأسفر عن إصابة اثنين من الحراس وأضرار مادية بالمبنى.

ودعتا، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأكدتا أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.