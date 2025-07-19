مسيرة تستهدف دراجة نارية في بنجوين وتوقع قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن طائرة مسيرة نفذت ضربة جوية استهدفت دراجة نارية في إحدى القرى التابعة لقضاء بنجوين شرقي محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية وقعت في قرية (شیوگوێزانە) ضمن حدود قضاء بنجوين، واستهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصان"، مشيراً إلى أن "الاستهداف أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "الجهة التي نفذت الهجوم لم تُعرف بعد"، لافتاً إلى أن "المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في الساعات التي سبقت القصف".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر أمنية، بأن القتيل والمصاب ينتميان إلى حزب العمال الكوردستاني.