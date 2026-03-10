مسيرة تحلق فوق حقل نفطي بإدارة كرميان والأمن يواجهها بإطلاق النار

شفق نيوز- كرميان

أفاد مصدر أمني، في ناحية سرقلا التابعة لإدارة گرميان المستقلة، ليل الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة حلّقت في أجواء أحد الحقول النفطية في المنطقة، دون أن تستهدف أي منشأة نفطية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة حلّقت فوق الحقول النفطية في قرية حسيرة ضمن ناحية سرقلا، ما دفع عناصر من شرطة النفط والغاز إلى إطلاق النار باتجاهها".

وأضاف المصدر ، أن "أحد عناصر الشرطة أُصيب بجروح نتيجة إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء إطلاق النار على الطائرة المسيّرة"، مبيناً أن "إصابته وصفت بالطفيفة".