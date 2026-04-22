مسيرات تستهدف "مخيم سورداش" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر في حزب "كومله" الكوردستاني الإيراني، يوم الأربعاء، بوقوع هجوم جديد استهدف مخيم "سورداش" الواقع عند حدود محافظة السليمانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المخيم تعرض مجدداً لهجوم بطائرات مسيرة"، دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأضاف أن "مخيم سورداش يضم لاجئين من أعضاء وأنصار حزب كومله لكادحي كوردستان"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية لم تحدد بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات المعنية تتابع التطورات، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل أكثر حول الهجوم وتداعياته".