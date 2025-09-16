مسيحيو أربيل يحيون ذكرى يوم الشهيد الكلداني ومجزرة صوريا (صور)

شفق نيوز- أربيل

أحيا أبناء المكون المسيحي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ذكرى يوم الشهيد الكلداني ومجزرة قرية صوريا.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أبناء المكون المسيحي نظموا وقفة تضامنية بمناسبة عيد هذا اليوم، أمام كنيسة مار يوسف في قضاء عينكاوة بأربيل.

هذا وتضمنت الوقفة مشاركة مختلف الفئات ورجال الدين المسيحيين في المنطقة.

وفي 7 آب/ أغسطس يصادف الذكرى 92 لمذبحة سميل والذكرى الحادية عشر للإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي تعرض له أبناء الطائفة الكلدانية السريانية الآشورية في سهل نينوى والموصل والإيزيديين في سنجار ومناطق أخرى على يد تنظيم داعش.

وأقدم النظام السابق في 16 أيلول/ سبتمبر 1969 على ارتكاب مجزرة هي الثانية له بعد مجزرة كهف دكان ضد اهالي قرية صوريا حيث قتل 39 مواطنا من النساء والأطفال والشيوخ، 25 منهم من المسيحيين و14 آخرين من المسلمين.

وتقع قرية صوريا في محافظة دهوك وتتبع لقضاء سميل في سهل سليفاني في ناحية باتيل وتبعد 5 كلم عن المثلث الحدودي العراقي التركي السوري و 10 كلم عن معبر خابور الحدودي.