مسيحيو ديرك يحتفلون بـ"عيد القيامة" وسط إجراءات احترازية من كورونا

شفق نيوز/ احتفل مسيحيو مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، بعيد القيامة في كنيسة مارت شموني وكنيسة ماردودو السريانية الأرثذوكسية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، في ظل الحظر الجزئي المفروض من قبل الإدارة الذاتية.

وقال فريد ملكي أحد المصلين في كنيسة مار دودو لوكالة شفق نيوز؛ إن "عيد القيامة هو عيد قيامة السيد المسيح من بين الأموات، يتم الاحتفال به بعد خمسين يوم من الصيام".

وأضاف ملكي؛ أن "طقوس العيد تضمنت انشاد التراتيل وإقامة قداس خاص لعيد قيامة السيد المسيح الذي منح الحياة والسلام للإنسانية أجمع".

وأكدّ ملكي؛ على "اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في الكنيسة بتوزيع الكمامات على جميع المصلين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المصلين ومنع التصافح بالأيدي".

ومن جانبها؛ باركت إدارة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا- السوتورو، يوم أمس السبت، للشعب السرياني الآشوري الكلداني وباقي شعوب المنطقة بمناسبة عيد قيامة السيد المسيح، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.