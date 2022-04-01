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مسيحيو دهوك يحتفلون بعيد "أكيتو" (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-01T09:19:10+0000
مسيحيو دهوك يحتفلون بعيد "أكيتو" (صور)

شفق نيوز/ احتفل أبناء المكون المسيحي في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بعيد "أكيتو" رأس السنة البابلية الآشورية.

وقال ديندار وليم (أحد منظمي الاحتفال) لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفال شهد مسيرة في مركز مدينة دهوك، بمشاركة أكثر من ألف شخص من برلمانيين وسياسيين من خارج العراق، ومسؤولين من إدارة دهوك، وبمشاركة عشرين ألف مسيحي من داخل وخارج البلاد".

وأضاف وليم، أن "الهدف من الاحتفال بالأول من نيسان، هو لتوحيد الصف المسيحي، وإرسال رسالة سلام الى الجميع"، لافتاً إلى أن "اختيار مدينة دهوك للاحتفال جاء بسبب عامل الأمن والاستقرار في هذه المحافظة".

وشهد الاحتفال بعيد رأس السنة البابلية الآشورية، في محافظة دهوك، مسيرة كبيرة واحتفالات شعبية واسعة.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول للمسيحيين في دهوك، منذ عامين بعد تخفيف الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

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