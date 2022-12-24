مسيحيو السليمانية يحيون ميلاد المسيح: كوردستان مهد التعايش (صور)

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون بمحافظة السليمانية اليوم السبت، بعيد الميلاد وسط اجواء امنية مستقرة، وقد شهدت كنيسة مار يوسف اقامة مراسيم القداس الخاص والاحتفال بميلاد المسيح بحضور مئات المواطنين المسيحيين، وقد اعرب المشاركون عن سعادتهم بالاحتفال في ظل التعايش المشترك والأوضاع الامنية المستقرة باقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ ان "كنيسة مار يوسف بمدينة السليمانية شهدت احتفالات بذكرى ميلاد السيد المسيح، حضرها مئات المواطنين بإجراء طقوس القداس والمراسيم الاحتفالية الخاصة بالمناسبة".

واتخذت القوات الامنية في المدينة اجراءات خاصة، ووضعت عدة نقاط تفتيش بالقرب من الكنائس لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

وقالت سوزان متي، مواطنة مسيحية كوردية مقيمة في السليمانية، وكانت احد المشاركات في قداس كنيسة مار يوسف بالسليمانية لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في البدء اهنئ جميع المسيحيين في العراق والعالم، بأعياد الميلاد واتمنى للجميع السعادة والسلام".

واضافت "اننا احتفلنا بأعياد ميلاد المسيح في مدينة السليمانية في أجواء من السلام والتعايش المشترك".

بدوره، قال أيمن عزيز هرمز، القس في كنيسة مار يوسف في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "نحن باعتبارنا مسيحيي كوردستان، لا فرق بيننا وبين اخوتنا المسلمين ونحن نعيش سوية على مبدأ المحبة والاحترام المتبادل منذ سنوات طوال، وكل من يسعى لاثارة الخلافات بيننا فاننا سنرد عليه بقلب واحد".

وأضاف "رسالتنا في هذا العيد هي رسالة محبة وسلام نعزز من خلال هذه المراسيم اواصر التعايش والاخوة بيننا وبين المسلمين والطوائف الاخرى".

وبفضل الأوضاع الامنية المستقرة في اقليم كوردستان، توجه عدد من المواطنين المسيحيين من مدن وسط وجنوب العراق الى مدن كوردستان لإحياء الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.