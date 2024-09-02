أمسية شعرية تتغنى بالمرأة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين أمسية شعرية تتغنى بالمرأة، وذلك بحضور فنانين وشعراء من مختلف المحافظات العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأمسية حملت عنوان "المرأة والشعر والأغاني"، حيث تناولت العديد من المواضيع التي تخص المرأة ودورها في الفن والأدب الكوردستاني".

بدورها، ذكرت الشاعرة بروين شمعون متي - مشاركة في الأمسية - لوكالة شفق نيوز: "شاركت في هذه الأمسية وألقيت قصيدة شعرية تحدثت عن المرأة وكانت باللغة السريانية وقمت أيضاً بطرح مواضيع تتعلق بالثقافة في منطقتي عنكاوة".

وتشرف على الأمسية، وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، وستستمر يومين، ويشارك فيها العديد من الفنانين والشعراء من مختلف مناطق الإقليم.