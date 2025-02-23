أمسية أدبية في گرميان احتفاءً بـ "سەرکۆجاف" وإطلاق كتاب "ژان هەوێنە..!"

شفق نيوز/ ضمن جهودها لتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة، نظمت المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الأحد، أمسية أدبية في قاعة الثقافة، تضمنت قراءة شعرية لـ "سەرکۆجاف" وتقديم كتاب "ژان هەوێنە..!"، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

وقال نائب مدير عام الثقافة والفنون في كرميان، آزاد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن الأمسية، التي أقيمت عصر اليوم بتنظيم من قسم الأنشطة الأدبية في المديرية، تضمنت قراءة أدبية للكتاب الجديد قدمها البروفسور الدكتور فاروق قەرەداغي، حيث سلط الضوء على مضامينه الأدبية والفكرية.

وأضاف حسين، أن "هذه الفعالية تأتي في إطار حرصنا على دعم الإنتاج الثقافي وتعزيز ثقافة القراءة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث نسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى إتاحة المجال للأدباء والمفكرين لعرض إبداعاتهم والتواصل مع الجمهور".

وتضمنت الأمسية أيضًا فقرات موسيقية قدمتها فرقة "ياران"، إلى جانب قراءات مختارة من الكتاب، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الأدبية وتوزيع نسخ من الكتاب على الحضور، ما أضفى طابعًا ثقافيًا مميزًا على الفعالية.

وتؤكد هذه الفعاليات على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في دعم الأدب وتعزيز التواصل بين المثقفين والجمهور، بما يساهم في ترسيخ الثقافة والهوية الأدبية في ظل العصر الرقمي.

وتواصل المديرية العامة للثقافة والفنون في گرميان جهودها لتنظيم فعاليات أدبية وفنية تهدف إلى دعم المبدعين وتشجيع الحركة الثقافية، ويأتي إطلاق كتاب "ژان هەوێنە..!" ليشكل إضافة جديدة إلى المشهد الأدبي الكوردي.