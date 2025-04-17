مسودة اتفاق بين الحزبين الكورديين لتشكيل حكومة كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء الخميس، عن توصل الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى مسودة اتفاق لتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الخميس شهد عقد اجتماعين مهمين بين الحزبين؛ الأول جمع اللجان الفنية للطرفين صباحاً، وتم خلاله إعداد مسودة اتفاق تحدد صلاحيات الحكومة الجديدة، بما يشمل صلاحيات رئيس الوزراء، ونائبه، والوزراء، والهيئات المستقلة، ووكلاء الوزراء، والمديرين العامين، ومديري الدوائر الفرعية".

وأضاف أن "اللجان الفنية رفعت توصياتها إلى اللجان العليا للحزبين، وتم عقد اجتماع آخر بعد ظهر اليوم في السليمانية، ترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيه عضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، فيما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني".

وأوضح المصدر، أن "اللجنة العليا ناقشت المسودة المقدمة، وسجلت عليها عدداً من الملاحظات، على أن تُعرض لاحقاً على القيادات العليا في الحزبين للمصادقة النهائية، لتكون بمثابة اتفاق رسمي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

وبيّن أن "الأسبوع المقبل سيشهد سلسلة اجتماعات متواصلة بين اللجان الفنية والعليا، لمناقشة توزيع الوزارات وحسم أسماء المرشحين"، مشيراً إلى أن "اللجان عقدت أكثر من عشرة اجتماعات خلال الشهرين الماضيين، وحققت نتائج إيجابية حتى الآن".

وأكد المصدر أن "الاجتماعات تسير بسلاسة، وهناك اتفاق مبدئي على مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل فعّال في الكابينة الوزارية الجديدة، بعد التفاهم على معظم البنود التي ترسم هيكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها".

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.