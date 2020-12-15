مسلسل حرق مكاتب الوطني الكوردي السوري يتصاعد ويصل إلى كوباني

شفق نيوز/ أقدم مجهولون مساء الثلاثاء على إضرام النار في مقرّ حزب يكيتي الكوردستاني - سوريا، في مدينة كوباني ذات الأكثرية الكوردية شمال سوريا، وفق ما أفاد قيادي في الحزب.

ويكيتي الكوردستاني - سوريا هو أحد الأحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكوردي السوري الذي تتعرض مقراته وأحزابه لهجمات منسقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب عدنان بوزان لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إشعال النار في مقر الحزب بمدينة كوباني، وعبثوا بمحتوياته الخارجية حيث كان المقرّ مقفلاً".

وأضاف، "بعد تدخل الجيران تمت السيطرة على الحريق"، منوها إلى أن "هذا الحريق يأتي ضمن سلسلة الحرائق التي تتعرض لها مكاتب تابعة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا منذ ثلاثة أيام".

وتعرض عدد من مكاتب المجلس الوطني الكوردي وأحزابه في مدن القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى اعتداءات مختلفة من قبل مجهولين شملت عمليات احراق لاجزاء من المقرات واطلاق الرصاص على مقر المجلس الكوردي في الدرباسية وحرق علم كوردستان وتخريب أثاث ومحتويا مقرين اخرين.

وتأتي هذه التطورات التصعيدية في وقت يتحضر فيه المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية بشأن مستقبل منطقة الإدارة الذاتية.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان، الثلاثاء، إن "هذا التصعيد يهدف لترهيب الشارع الكوردي واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية".

وحمل المجلس، الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، مسؤولية الهجمات، داعيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى العمل على إيقاف هذه الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية.