مسلخ السليمانية: استقبلنا أكثر من 680 رأسا من المواشي خلال عيد الأضحى

أعلنت إدارة مسلخ السليمانية، يوم السبت، استقبال 680 رأساً من المواشي المخصصة للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، فيما أكدت إتلاف نحو طن واحد من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وقال مدير المسلخ شالاو عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "المسلخ استقبل 598 رأساً من الأغنام والماعز، إضافة إلى 82 رأساً من الأبقار، بغرض تنفيذ شعيرة الأضحية خلال أيام العيد".

وأضاف عارف أن "الفرق البيطرية والرقابية أجرت الفحوصات الصحية اللازمة على جميع الذبائح الواردة إلى المسلخ"، مبيناً أن "نحو طن واحد من اللحوم تم رفضه لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وتم إتلافه وفق الأسس العلمية والصحية المعتمدة".

وأكد أن "عمليات الفحص البيطري والرقابة الصحية مستمرة لضمان سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق وحماية صحة المواطنين"، مشيراً إلى أن كوادر المسلخ واصلت عملها خلال عطلة العيد لاستقبال الأضاحي والإشراف على إجراءات الذبح وفق الضوابط الصحية المعمول بها.