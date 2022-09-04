صورة وفيديو.. مسلح يهاجم سيطرة امنية ويوقع إصابات في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الأحد، بأن مسلحاً هاجم بقنبلة يدوية سيطرة امنية في المحافظة وأوقع إصابات بين أفرادها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً يستقل دراجة نارية هاجم، مساء اليوم، سيطرة أمنية في قضاء قره داغ بمحافظة السليمانية، ما أسفر عن إصابة ستة من أفراد السيطرة بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن "قوة أمني تمكنت من قتل المهاجم الذي لم تعرف هويته بعد"، مشيرا الى "نقل الجرحى لمستشفى قريب واجراء تحقيقات في الحادث".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على صورة للمسلح الذي هاجم السيطرة الامنية ويدعى "برهم محمد طه رشيد".