سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صورة وفيديو.. مسلح يهاجم سيطرة امنية ويوقع إصابات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T18:28:55+0000
صورة وفيديو.. مسلح يهاجم سيطرة امنية ويوقع إصابات في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الأحد، بأن مسلحاً هاجم بقنبلة يدوية سيطرة امنية في المحافظة وأوقع إصابات بين أفرادها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً يستقل دراجة نارية هاجم، مساء اليوم، سيطرة أمنية في قضاء قره داغ بمحافظة السليمانية، ما أسفر عن إصابة ستة من أفراد السيطرة بجروح متفاوتة". 

وبين المصدر، أن "قوة أمني تمكنت من قتل المهاجم الذي لم تعرف هويته بعد"، مشيرا الى "نقل الجرحى لمستشفى قريب واجراء تحقيقات في الحادث". 

وحصلت وكالة شفق نيوز، على صورة للمسلح الذي هاجم السيطرة الامنية ويدعى "برهم محمد طه رشيد".

related

"دلتا" تدفع السليمانية للاستعانة بمستشفى طوارئ

Date: 2021-07-22 08:52:41
"دلتا" تدفع السليمانية للاستعانة بمستشفى طوارئ

هزة ارضية تضرب قضاء في السليمانية

Date: 2022-06-03 13:19:24
هزة ارضية تضرب قضاء في السليمانية

ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-19 13:38:45
ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

انفجار اسطوانة غاز في "كافتيريا" بالسليمانية

Date: 2022-07-03 08:32:02
انفجار اسطوانة غاز في "كافتيريا" بالسليمانية

بالصور.. تظاهرات في احد اقضية السليمانية ضد حظر التجول

Date: 2020-06-01 21:42:54
بالصور.. تظاهرات في احد اقضية السليمانية ضد حظر التجول

شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

Date: 2022-06-16 11:22:25
شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2021-05-04 07:52:09
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

تفاصيل لقاءات رئيس اقليم كوردستان مع الأطراف السياسية في السليمانية.. صور

Date: 2022-05-22 17:44:22
تفاصيل لقاءات رئيس اقليم كوردستان مع الأطراف السياسية في السليمانية.. صور