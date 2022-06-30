مسلح يقتحم إحدى قاعات الامتحان الوزاري في كويسنجق

شفق نيوز/ اقدم شخص مسلح، مدرسة اثناء الامتحانات في درس اللغة الكوردية للصف ١٢ (السادس الاعدادي) في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وخلق جوا من الفوضى.

وجاء في مذكرة لعدد من طلبة السادس الثاني عشر في كويسنجق اطلعت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، ان الحادث حصل اليوم الخميس في إحدى قاعات الامتحانات عندما كان احد الطلبة يحمل سلاحا وتسبب بمشادة مع مراقبي القاعة وقوات الشرطة وبذا تسبب في انعدام الأمان وخلق حالة من لذعر لدى الطلبة.

وبهذا الصدد كتب وزير التربية الكوردستاني آلآن حمه سعيد تعليقا على الحادث أشار فيه الى انه على علم بالحالة التي حصلت وان الشخص المشار اليه لم يستطع الدخول لقاعة الامتحان، مبينا انه صحيح انه كان يحمل السلاح، الا انه لم يكن طالبا وان الشرطة والاسايش طاردته فولى هاربا.

واشار الوزير الى اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تسجيل شكوى على الشخص المذكور وصدر عليه امر القاء قبض وان الوزارة ستنفذ القانون على الجميع، مبينا ان تربية كويسنجق قامت بالدور الإداري المناسب واللازم وسيتم القاء القبض على الشخص المذكور.

يأتي الحادث بالتزامن مع إقرار إقليم كوردستان حظراً لبيع الأسلحة، وذلك بعد مقتل استاذين جامعيين في أربيل برصاص طالب سابق.