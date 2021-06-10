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مسلحو العمال الكوردستاني يضرمون النار بمنزل مواطن من قضاء عقرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-10T10:32:29+0000
مسلحو العمال الكوردستاني يضرمون النار بمنزل مواطن من قضاء عقرة

شفق نيوز/ اقدم مسلحو حزب العمال الكردستاني، يوم الخميس، على حرق منزل في قرية منبر بمنطقة نهلة التابعة لقضاء عقرة بمحافظة دهوك.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان خلافا وقع بين أحد اهالي القرية التي هي تحت نفوذ حزب العمال الكوردستاني واحد مسلحي حزب العمال الكردستاني قبل أيام ليقوم أفراد من مسلحي حزب العمال الكوردستاني على إحراق منزل المواطن من أهالي القرية اليوم الخميس.

وأضاف المصدر؛ ان صاحب المنزل فر من القرية باتجاه مركز قضاء عقرة.

يشار الى قرية منبر تقع ضمن حدود ناحية دينارتة قضاء عقرة ويسكن فيها اكثر من 50 عائلة.

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