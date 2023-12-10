مسلحون يهاجمون مركز شرطة طاسلوجة في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن مسلحين هاجموا مركز شرطة طاسلوجة في السليمانية، ما أدى إلى إصابة شرطيين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عدداً من المسلحين يرتدون ملابس مدنية حاولوا الاقتراب من مركبتهم التي تم احتجازها قبل أسبوع"، مبيناً أن المركبة تم احتجازها نتيجة حادث مروري في مركز شرطة طاسلوجة".

واضاف المصدر، أن "الشرطة أبلغت المسلحين بأنه لن يسمح لهم بالذهاب إلى العجلة، وأن اثنين منهم فقط يمكنهما الذهاب، لكن المسلحين أصروا على ضرورة السماح لهم جميعا بالذهاب".

وبين المصدر أن "عدد المسلحين كان أربعة، لكن جميعهم كانوا يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة، بسبب وجود عوائق وشجار بينهم مع الموظف، أصيب شرطيان عندما أطلق المسلحون النار على الشرطة أصيب منتسبين".