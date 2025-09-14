مسلحون يرشقون مقرا للديمقراطي الكوردستاني بوابل من الرصاص في خورماتو

شفق نيوز – طوز خورماتو

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على المقر المستهدف"، مبيناً أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال أحد المهاجمين فيما لاذ الآخرون بالفرار".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية شددت من إجراءاتها في محيط المقر تحسباً لأي طارئ".