سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسلحون يختطفون استاذاً أغلق باب جامعة السليمانية بالأقفال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T18:28:34+0000
مسلحون يختطفون استاذاً أغلق باب جامعة السليمانية بالأقفال

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جامعة السليمانية، يوم السبت باختطاف أستاذ جامعي قام بإغلاق بوابة جامعة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأستاذ الذي قام بقفل باب الجامعة تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة

وأقدم اساتذة وموظفي جامعة السليمانية، صباح اليوم السبت، على إغلاق أبواب الجامعة احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الشهرية، معلنين الإضراب عن قاعات الدراسة.

ومنذ اسبوع، يواصل أساتذة وموظفو الجامعات في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تظاهراتهم بمشاركة عدد من الطلاب، من دون وجود أي استجابة لمطالبهم حتى اللحظة، الأمر الذي بات ينذر بتصعيد جديد لحركة الاحتجاج.

ولم يتسلم موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السليمانية، رواتب شهر آذار المنصرم، في حين باشرت حكومة الإقليم ومنذ يوم الاثنين بتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.

ووفقاً للجدول الذي اعدته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فأن توزيع رواتب شهر آذار كان يجب أن ينتهي يوم 28 نيسان الماضي، إلا أن ازمة السيولة المالية في البنوك الحكومية بالسليمانية وإدارة گرميان وحلبجة تسببت بعدم صرف رواتب العديد من رواتب المؤسسات الحكومية قبل عطلة العيد.

related

اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

Date: 2022-02-27 21:03:09
اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

الخصخصة في كوردستان: السليمانية تخصخص "كتابة العرائض" وتذمر واسع من المحامين

Date: 2021-10-21 09:52:26
الخصخصة في كوردستان: السليمانية تخصخص "كتابة العرائض" وتذمر واسع من المحامين

حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

Date: 2022-05-09 06:15:33
حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني

Date: 2021-06-21 22:04:35
إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني

تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-01 23:43:18
تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

Date: 2021-11-25 08:49:43
تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

اغتيال اعلامي في السليمانية

Date: 2019-10-16 22:16:50
اغتيال اعلامي في السليمانية

خلال أقل من 10 أيام .. وفاة متقاعد ثالث في طوابير انتظار تسلم الرواتب بالسليمانية

Date: 2022-03-29 06:11:10
خلال أقل من 10 أيام .. وفاة متقاعد ثالث في طوابير انتظار تسلم الرواتب بالسليمانية