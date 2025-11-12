مسعود بارزاني يأمل أن "تضع الانتخابات ونتائجها العراق على الطريق الصحيح"

شفق نيوز - أربيل

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، شعب كوردستان وجميع الشعب العراقي بمناسبة نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان اليوم، "أرى من الواجب أن أعبّر عن شكري وتقديري لقيادة وأعضاء وكوادر وجماهير الحزب، وكذلك للأجهزة الأمنية وجميع الجهات ذات الصلة، على جهودهم المتواصلة وتفانيهم في ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة وآمنة".

وأضاف "آمل أن تسهم هذه الانتخابات ونتائجها في وضع العراق على المسار الصحيح".

وأعلن رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية المعدة للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة التي جرت في العراق.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم، الأطراف السياسية العراقية المعنية الى الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في "الوقت المناسب وبصورة سلمية" وذلك بعد اجراء الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في البلاد، مجددة التأكيد على التزاماتها في دعم العراق في مسيرته الديمقراطية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم، إن الأخير "يرحب بإجراء الانتخابات بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة، ويثق في أن الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار اعلان النتائج. كما يشدَّد على أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

وأضاف أن "الأمين العام يؤكد مجدداً التزامات الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية، وتحقيق تطلعات العراقيين كافة لمستقبل يسوده السلم والرخاء".